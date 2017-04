VIDEO: Itaallane sõitis F1 etapi kvalifikatsioonis masina rusuhunnikuks

Shanghai ringrajal peetud Vormel-1 Hiina GP kvalifikatsioonis põrutas stardi-finišisirgele väljatulekul masinaga seina Sauberi asenduspiloot Antonio Giovinazzi.

Väljasõit juhtus esimese kvalifikatsiooniosa lõpus. 23-aastase F1 sarja debütandi endaga midagi hullu ei juhtunud, aga masin muutus rusuhunnikuks.

Hooaja avaetapil Austraalias 12. koha saanud Giovinazzi on Ferrari testisõitja, ent ta asendab hooaja algul Sauberi tiimis Pascal Wehrleini. Sakslane on kimpus seljavigastusega, mis hakkas teda vaevama pärast võistlemist Race of Champions jõuproovil.