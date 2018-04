VIDEO | Hetk, mis murdis soomlaste südamed ja jättis Hamiltoni autasustamisele hiljaks

Bottas sõitis arvatavasti üle mõne konkurendi vormeli küljest kukkunud jupist ja see saigi talle saatuslikuks. Võidukas Hamilton käis võistluse järel tiimikaaslast esmalt lohutamas ja jäi seetõttu ka autasustamisele hiljaks.

“Läksin temaga kohe rääkima. Jäin seetõttu autasustamisele hiljaks,“ tõdes Hamilton. “See oli üsna emotsionaalne võistlus. Valtteri oli võidu välja teeninud. Praegu on imelik võitja olla. Siiski ei andnud ma kordagi alla.“

Bottas tõdes juhtunu kohta, et tegemist oli lihtsalt ebaõnnega ja midagi muud seal ei olnud.

Race win = GONE 😫

A puncture denied Valtteri Bottas his first win of the season#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/uc6VOuAupL