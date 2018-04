VIDEO | Hamilton: Verstappeni möödumine oli lugupidamatu

Neljakordne F1 maailmameister Lewis Hamilton (Mercedes) süüdistas eilse Bahreini GP järel Max Verstappenit (Red Bull) lugupidamatus manöövris.

Hamilton ja Verstappen põrkasid kokku teise ringi esimeses kurvis, kui hollandlane oma Briti kolleegi peaaegu rajalt välja surus. Verstappen sai möödumiselt kaasa katkise rehvi ja pidi boksi pöörduma, Hamilton pääses puhtalt.

Rehvid ära vahetanud, sai Verstappeni sõit tehnililistel põhjustel ikkagi otsa. Tema esimene ring oli siiski muljetavaldav, arvestades, et Hamilton startis üheksandalt, tema ise 15. kohalt.

"Sõitjad peaksid mingil määral teineteist austama. Ma pean seda uuesti vaatama, aga mulle ei tundnunud see eriti lugupidav liigutus. See oli tema poolt rumal manööver, sest ta ei lõpetanud sõitugi. Ilmselgelt on tal kombeks viimasel ajal palju vigu teha."

20-aastane Verstappen ei tunne, et oleks midagi valesti teinud. "Minu arust jäi meile mõlemale piisavalt ruumi, et see kurv läbida," sõnas ta.

Hamilton lõpetas sõidu kolmandana. Kahe etapi järel jääb ta mõlemad sõidud võitnud Sebastian Vettelist (Ferrari) maha 27 punktiga.