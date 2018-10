Hamilton sõitis parimal katsel välja aja 1.29,599. Talle järgnesid Ferrari sõitjad Sebastian Vettel (+0,116) ja Kimi Räikkönen (+0,455).

Neljandat aega näitas Red Bullis sõitev Max Verstappen (+0,705) ja viies oli Hamiltoni meeskonnakaaslane Valtteri Bottas (+0,823).

Kolmas vabatreening lõppes kolm minutit planeeritust varem, sest Nico Hülkenberg (Renault) kaotas auto üle kontrolli ja sõitis vastu seina. Kohtunikud peatasid vabatreeningu punaste lippudega ning sõit edasi ei jätkunud.

Hulk Smash 💥



Can Renault get their man fixed up in time for Qualifying?#JapaneseGP 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/rCkjIGZ7jJ