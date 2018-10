VIDEO | Hamilton alustab Jaapani GP-d parimalt stardikohalt, sõiduvea teinud Vettel üheksandalt positsioonilt

Oma 80. kvalifikatsioonivõidu saanud Hamilton sai kiireimal ringil kirja aja 1.27,760. Mercedesele tõi kaksikvõidu Valtteri Bottas, kes kaotas Hamiltonile 0,299 sekundit.

Teise stardirea hõivasid Max Verstappen (Red Bull) ja Kimi Räikkönen (Ferrari), kes said vastavalt kirja aja 1.29,057 ja 1.29.521.

Räikköneni meeskonnakaaslane Sebastian Vettel sai kvalifikatsioonis oma senise hooaja kesisema tulemuse, kui alustab homset sõitu üheksandalt kohalt. Vettelile sai saatuslikuks vale rehvivalik, mille tõttu sõitis sakslane kiiret ringi tehes kurvist välja ning ei jõudnud uut kiiret ringi alustada.

"Me ei vääri seda positsiooni, kus praegu asume," sõnas Vettel pärast kvalifikatsiooni.

"See on minu 80. kvalifikatsioonivõit, ma ei oleks suutnud seda ilma meeskonnata. On tõeline au sõita Mercedese ridades," rääkis Hamilton.

Hamiltoni edu Jaapani GP eel on Vetteli 40 punkti. "Kas see on enam üldse tiitlivõitlus?" vastas Verstappen küsimusele, mida ta arvab sellest, et jääb stardijärjekorras Hamiltoni ja Vetteli vahele.