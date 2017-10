VIDEO | Haasi F1 tiim nõuab koos Lewis Hamiltoniga Grosjeani kanalisatsioonikaaneavarii eest kompensatsiooniks suurt summat

Malaisia GP eelsel vabatreeningul raja küljest lahti tulnud kanalisatsioonikaane otsa sõitnud ning seejärel suurelt kiiruselt avarii teinud Romain Grosjeani tiim Haas nõuab vormelisarja juhtidelt kompensatsiooniks sadu tuhandeid eurosid.

Vormel-1 sarja määrustik sätestab, et kui avariis ei ole süüdi ükski sõitja ega võistkond, tasub kulud FIA.

Probleem tõusetus ka FIA ja sõitjate reedeõhtusel koosolekul, kus MM-sarja liider Lewis Hamilton päris FIA võistluste direktorilt Charlie Whitingult, kas nad tasuvad Haasi esitatava arve - eriti arvestades tõsiasja, et USA-s baseeruv meeskond on üks sarja väikseima eelarvega tiimidest.

Ka Haasi tiimijuht Guenther Steiner kinnitas, et Haas üritab FIA-lt umbes 750 tuhande dollari suuruse kompensatsiooni välja nõuda. "Me ei saa lihtsalt öelda, et "okei, juhtub". Kui keegi jätab kanalisatsioonikaane kinni keevitamata, ei peaks meie selle eest kolmveerand miljonit maksma. Neil on kindlustus ning nad tegelevad sellega."