VIDEO | Fernando Alonso peale vihane Kevin Magnussen: Alonso peab end jumalaks, ma ei jõua ära oodata, kui ta karjääri lõpetab

Alonso (Mclaren) püüdis kvalifikatsiooni teises kolmandikus mööduda Magnussenist (Haas), kes ei tahtnud teda omakorda mööda lasta.

"Magnussen tahtis esimeses kurvis mööda sõita," sõnas Alonso raadios oma meeskonnale.

"Ma ei lase tal endast mööda sõita ja minu kiiret ringi ära rikkuda, mitte mingil juhul," vastas Alonso jutule taanlane. "Ma tean, et ta peab end jumalaks.

"Alonso sõitis minu tuules ja arvas, et saab minust mööda sõita, ma pooksin end ennem üles," lisas Magnussen. "Pärast kvalifikatsiooni tuli ta minu juurde ja naeris mulle lihtsalt näkku. See on lihtsalt lugupidamatu. Ma ei jõua ära oodata, kui ta karjääri lõpetab."

"Alonso räägib oma ringiaegadest, nagu need oleksid jumalikud. Ta reaalselt peab end jumalaks. See on päris lõbustav," võttis Magnussen kokku enda arvamuse Alonsost.

Kevin Magnussen alustab homset sõitu 11. realt, Fernando Alonso 13. koha pealt.