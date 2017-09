VIDEO | Endine vormelisõitja püstitas superautoga võimsa maailmarekordi

Endine vormel-1 piloot Juan Pablo Montoya püstitas Bugatti Chironi roolis uue maailmarekordi, kui vajas nullist kuni 400 km/h-ni kiirendamiseks ja seejärel peatumiseks vaid 41,96 sekundit.

Kolumbialane saavutas kiiruse 400 km/h 32,6 sekundi jooksul ning läbis selle ajaga 2,6 kilomeetrit. Peatumiseks kulus tal seejärel 491 meetrit ja 9,3 sekundit.

Montoya, kes on suur Bugatti fänn, tunnistas, et tundis end superauto roolis nii kindlalt, et ei vajanud isegi kiivrit. "Chironiga oli see imelihtne. Istu sisse ja sõida. Uskumatu!" märkis kolmbialane pärast 2,7 miljonit dollarit maksva luksusmasinaga kihutamist.

41-aastane Montoya esindas aastatel 2001-2006 Williamsit ja McLarenit ning saavutas seitse F1 etapi võitu.