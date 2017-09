VIDEO | Alonso: lõin Singapuris katkestamise järel seina rusikaga augu

McLareni vormel-1 tiimi esisõitja Fernando Alonso tunnistas, et pärast eelmisel etapil Singapuris katkestamist oli ta niivõrd pettunud, et lõi sõitjate tagaruumis seina sisse rusikasuuruse augu.

Sel hooajal pidevalt erinevate probleemide käes vaevlev Alonso oli Singapuri GP-l tegemas oma selle aasta parimat võistlust, kuid Sebastian Vetteli, Kimi Räikköneni ja Max Verstappeni kolmikavariis jäi hispaanlane õnnetul kombel kannatajaks.

Kaheksandalt kohalt alustanud Alonso tegi Singapuris suurepärase stardi ning oleks võinud avaringi lõpuks olla teisel kohal, kui Verstappeni Red Bull teda teelt välja libisedes poleks rajalt pühkinud. Pirueti järel jätkas Alonso küll sõitmist, kuid kümnekonna ringi järel tuli tal ikkagi katkestada.

Arusaadavatel põhjustel tohutult pettunud Alonso valas oma viha välja sõitjate ruumi seinal, lüües sinna rusikaga augu sisse. "See on siiamaani seal!" rääkis Alonso Autospordile. "See oli puhas frustratsioon."

"Kui nägin pärast kordusest, kuskohas ma avakurvi järel olin ja kuidas Vettel samuti katkestas... Olime otse Hamiltoni kannul ja veel õige rehviga. Oleksin võinud isegi mingil hetkel proovida temast mööda sõita. Seejärel oleksin ilmselt koha või kaks kaotanud, aga mitte enam, sest tegu oli tänavarajaga. See poodiumikoht oleks olnud minu karjääri üks suurimaid ning olime tõesti pettunud, et asjad nii läksid."

Meenuta Alonso starti Singapuris siit: