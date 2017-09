VIDEO | Alonso intsidendist Palmeriga: kohtunikud rüüpasid vist Heinekeni

McLareni piloot Fernando Alonso kurjustas pärast vormel-1 Itaalia GP-d FIA kohtunikega, kes Joylon Palmeri (Renault) reeglitevastasele möödumisele liiga aeglaselt reageerisid.

Alonso ja Palmer heitlesid sõidu alguses 12. koha pärast, kui britt hispaanlasest šikaani lõigates möödus. Kahekordne maailmameister arvas, et Palmer peab ta kohe mööda laskma, kuid kohtunike otsus saabus alles mõne aja pärast: viiesekundline boksis seismise karistus.

Hiljem pidi Palmer tehniliste probleemide tõttu sõidu katkestama. Sellest kuuldes ütles Alonso raadiosides tiimile: "Karma!" Sama saatus tabas tegelikult enne sõidu lõppu ka Alonsot ennast.

Alonso ütles ajakirjanikele, et Palmer pidanuks koheselt oma koha loovutama. "Kui me šikaani saabusime, olime külg külje kõrval, jätsime pidurdamise hiliseks ning minul õnnestus šikaan korralikult võtta, aga temal mitte. Ta hüppas sellest üle ja jäi mulle ette. Tavaliselt on see reeglitega väga selgelt sätestatud: kui üks jõuab šikaani ja teine mitte, annad sa oma positsiooni tagasi, aga seekord oli FIA-l vist parasjagu Heinekeni joomine pooleli," vahendab autosport.com hispaanlase pahameelt.

Zo heel veel deed Palmer toch niet verkeerd bij Alonso? Eerder Alonso die hem eraf drukt. Palmer 5 seconden straf... 🤔 #F1 pic.twitter.com/f8D2B7Z3Mr— Rob van Gameren (@RobVanGameren) September 3, 2017

"See ei vastanud F1 standarditele. Seda polnud võimalik teisiti tõlgendada. See oli mus-tvalge. Kuigi 16.-17. kohale võitlemine pole nii tähtis, tahavad pealtvaatajad siiski näha midagi normaalselt, mitte pidu."

” Kui jalgpalli kätte võtmine on penalti, siis peaks see alati olema penalti. Fernando Alonso

Samuti polnud Alonso rahul Palmeri viiesekundilise karistusega. "Ei, sest siis sa kaotad 10 sekundit. Ning meie käigukastiprobleemid olid tingitud kuumusest ja kolm-neli ringi Joyloni taga sõitmisest. Kui jalgpalli kätte võtmine on penalti, siis peaks see alati olema penalti."

Alonso katkestas eelviimasel ringil, sest muidu oleks ta pidanud järgmisel etapil Singapuris käigukasti vahetuse eest stardirivis kohti loovutama. Ta ütles, et probleem ilmnes juba viienda ringi paiku ning maksis talle palju aega.

"Me kaotasime 1,5 sekundit ringi peale, seega meil oli keeruline sõit," sõnas ta.