VIDEO | Alfa Romeo on vormel-1 sarjas pärast enam kui 30-aastast pausi tagasi

Sauberi vormel-1 meeskond andis teada, et on sõlminud suuremahulise koostööleppe Alfa Romeoga, kes naaseb F1 sarja pärast enam kui 30-aastast vaheaega.

Sauberi tiim hakkab seega uuel hooajal kandma nime Alfa Romeo Sauber F1 Team. "See kokkulepe Sauberi tiimiga on suur samm Alfa Romeo brändi taasloomisel. Liitume vormel-1 sarjaga pärast enam kui 30 aasta pikkust pausi," sõnas Ferrari juhatuse esimees Sergio Marchionne, kes on ühtlasi Alfa Romeo emafirma Fiat Chrysler Automobilesi tegevjuht.

Alfa Romeo Sauberit hakkavad sõitma Ferrari mootorite ja Alfa Romeo logodega, tõenäoliselt võetakse mingis osas kasutusele ka uus värvilahendus.

Alfa Romeo oli vormel-1 sarja ajaloo alguses suurjõud: läbi aegade esimesel võistlusel 1950. aastal saadi koguni kolmikvõit, seejärel Nino Farina ja Juan Manuel Fangioga ka kaks järjestikust meistritiitlit.

Sauber ei ole veel avaldanud, kes hakkab nende eest uuel hooajal sõitma, kuid favoriitideks peetakse tugevate Ferrari sidemete tõttu F2 maailmameistrit Charles Leclerci ja Antonio Giovinazzit.