VIDEO | Ajas suud muigele! Soome ajakirjaniku küsimus tekitas F1 pressikonverentsil elevust

Vormel-1 hooaja eel toimus Melbourne´is pressikonverents, kus ajakirjanike küsitleda olid Lewis Hamilton, Sebastian Vettel ning Daniel Ricciardo.

Räägiti kõigest, nii tõsisematest teemadest kui ka pehmematest valdkondadest. Näiteks üks Soome ajakirjanik uuris, kas Vettelil on plaanis järgida tiimikaaslase Kimi Räikköneni eeskuju ja luua endale Instagrami konto. On sakslane üllatunud, et Räikkönen sellise sammu hiljaaegu astus?

Vetteli nägu läks naerule: "Jah ja ei," vastas ta. Jah, siis selle kohta, et see oli üllatus, aga Räikköneni teguviisiga ta kaasa ei lähe.

Seepeale omakorda imestas Hamilton, et enda teada ta jälgib sotsiaalmeedias Vettelit. "Kas sul polegi kontot?" uuris britt. "Keda iganes sa Vetteli nime all jälgid, siis palju õnne," sõnas Ferrari piloot lõbusalt.