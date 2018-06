Viasat Sport Baltic ja Viaplay hakkavad näitama vormelisarja IndyCar

All Media Baltics omandas õigused vormelisarja IndyCar kõigi etappide näitamiseks sel hooajal. Eestikeelsete kommentaaridega otseülekandeid hakkab nägema spordikanalil Viasat Sport Baltic ning reklaamivabas voogedastusteenuses Viaplay.

Lepingu kohaselt on Viasat Sport Balticul ja Viaplayl õigus näidata IndyCari kõiki kaheksat eelolevat etappi ning tipphetkede saateid. Esimene otseülekanne Kohler Grand Prix’lt jõuab Eesti spordisõpradeni juba sel pühapäeval kell 19.30 ning tipphetkede kokkuvõttev saade teisipäeval kell 17. IndyCari tänavuse hooaja viimane etapp sõidetakse 16. septembril.

Spordikanali Viasat Sport Baltic sisujuht Kalev Kruus: “On ütlemata hea meel, et meie kanali tehnikaspordi huvilistel avaneb võimalus kaasa elada Põhja-Ameerika kõige vingemale vormeli sarjale, milleks IndyCar kahtlemata on. Teisisõnu on see vormel-1 Ameerika moodi. Hooaeg algas tegelikult juba 11. märtsil Floridas St. Petersburgi tänavarajal ja lõppeb juba 16. septembril Californias Sonoma Grand Prix võistlusega. Konkurents sarjas on ülimalt tihe. Hetkel on sõidetud 9 etappi ning kokku on võidurõõmu tundnud tänavu juba kuus erinevat sõitjat. Sarja liider on hetkel austraallane Scott Dixon, kuid kaugele maha ei jää ka vormel-1 sarjast tuntud ameeriklane Alexander Rossi. Sarjas sõidetakse nii tava- kui tänavaradadel, aga ka väga vaatemängulistel ovaalidel. Punkte ei jagata selles sarjas ainult võidusõidu vaid ka kvalifikatsiooni ja kiiremate ringide eest.“