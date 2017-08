Vetteli tulevik Ferraris sai otsustatud

Vormel-1 üks suurimaid staare Sebastian Vettel pikendas kolme aasta võrra lepingut Ferrari meeskonnaga.

Varasemalt teatas sakslane, kelle eelmine leping kestis selle hooaja lõpuni, et enne Itaalia GP-d ta lepinguga ei tegele, kuid pühapäeval kinnitas tiim, et endine maailmameister jätkab Ferraris. Vettel on meeskonda kuulunud aastast 2015.

Ferraris jätkab ka Kimi Räikkönen, kes pikendas lepingut sel nädalal.