Vetteli imeline vorm sunnib Mercedest tegema drastilist otsust

Mercedese vormel-1 meeskonna juht Toto Wolff tunnistas, et Ferrari sõitja Sebastian Vetteli võit Bahreinis võib neid sundida tiimikorraldusi kasutama.

Wolff vihjas, et juba järgnevatel etappidel võib Lewis Hamilton nende esisõitjaks tõusta ning Valtteri Bottas taanduda teiseks numbriks. "Me pole viimastel aastatel seda (tiimikorraldusi) teinud, kuid hetkel on olukord hoopis teine. Peame tegema põhjaliku analüüsi ja vaatama, kus me oleme ja mis see meie hooajale võib tähendada," sõnas Wolff, vahendab Guardian.

Samas kinnitas tiimijuht, et enne etapi algust esinumbrit kindlasti ei määrata ja alles sõidu vältel võidakse korraldusi jagada. "Oluline on, et me annaks sõidu alguses mõlemale mehele võimaluse. Ma arvan, et me võlgneme neile selle võimaluse. Kui nad on sõitjaterivi ees ning kihutavad esimesel ja teisel kohal, tuleb neil lasta üksteisega konkureerida," lisas Wolff.

Kolme etapi järel kaotab Hamilton MM-sarja juhtivale Vettelile seitsme ja Bottas juba 30 punktiga.