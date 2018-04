Vetteli Ferrari roolil olev lisahoob tekitab vormelisõprades hämmastust. "Miks seda Räikkönenil pole?"

Ferrari vormelimeeskonna ümber on puhkenud värske intriig: nimelt avastati, et Sebastian Vetteli auto roolil on üks lapats, mida Kimi Räikköneni roolil ei ole.

Meeskond üritas sellise hoova olemasolu väidetavalt varjata, kuid avalikkus sai sellest teada pärast seda, kui Vettel Bahreinis kvalifikatsiooni järel auto juures intervjuud andis, kirjutab Motorsport.

Lapats asub rooli paremal pool siduri ja käiguvahetaja kohal. Selle täpne funktsioon ei ole teada, ent huvitavaks teeb loo asjaolu, et Kimi Räikköneni auto seda ei ole. Spekuleeritakse, et Ferrari on leidnud mõne uue ja kavala viisi, kuidas auto mootori seadeid käigu pealt muuta. Ferrari on seda eitanud, kuid on ka saladuseks jätnud, mille jaoks antud hoob lõppude lõpuks ikkagi on.

Kuna lapats on osaliselt pööratav, on tõenäoline, et tegu ei ole pelgalt mõne sisse-välja lülitiga, vaid sellega saab midagi samm-sammult reguleerida.

