Vetteli amokijooks kinkis võidu Hamiltonile

Pole vähimatki kahtlust, et Prantsusmaa Grand Prix on vormel 1 kalendri loomulik, võiks isegi öelda kohustuslik osa. Alustame sellest, et sõnaühend Grand Prix pärineb prantsuse keelest. Just Prantsusmaal peeti ajaloo esimene autovõidusõit ja esimene Grand Prix. Sestap tervitas kogu progressiivne autospordimaailm teadet, et 2018. aasta hooajal kuulub Prantsusmaa GP taas F1 kalendrisse ja võistluspaigaks saab Paul Ricard, kus aastail 1970-1990 on juba 14 korda võisteldud.

Tundub, et vaimustus summutas kohati kaine meele. Ehkki F1 pole Paul Ricardis ammu võistelnud, on seal proovisõite tehtud ning enamik sõitjaid, tiimide personali ja FIA asjapulki on oludega hästi tuttavad. Kuidagi ei saanud tulla üllatusena, et pärapõrgus asuva võistluspaigani viivad vähesed teed lähevad Grand Prix' ajal umbe. Veel väiksem üllatus on raja üheülbaline iseloom - selle üle kurdeti juba 1970. aastal, kui F1 autod esimest korda Paul Ricardis mõõtu võtsid. Täiesti arusaamatuks jääb, kuidas andis FIA korraldusõiguse rajale, kus nii boksi sissesõit kui ka väljasõit on äärmiselt ohtlik.