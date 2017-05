Vettel: võitsin etapi oma kiiruse, mitte boksipeatusega

Vormel-1 Monaco GP võitnud Sebastian Vettel (Ferrari) ei nõustnud intervjueerija avaldusega, nagu oleks sakslane esikoha kindlustanud boksis.

"Ei, seda küll mitte. Ma ei ütleks nii. Tegin seda rajal oma vanade rehvidega, millest suutsin viimase välja pigistada," ütles Vettel formula1.com vahendusel.

Vettelit hoiti mitu ringi kauem rajal kui tiimikaaslast Kimi Räikköneni, kes langes boksipeatusega liidrikohalt kolmandaks ja jäi Vetteli selja taha ka pärast sakslase rehvivahetust.

"Kui Valtteri (kolmandal kohal sõitnud Valtteri Bottas - toim) boksi tuli, oli selge, et Kimi peab reageerima ja mina jään välja. Selline oli plaan algusest peale, et see, kumb meist eespool on, tuleb esimesena boksi. Seega ma jäin välja ja andsin endast nende ringide jooksul kõik. Uskuge või mitte, aga nendel kahel või kolmel ringil olin ma kiirem kui laupäeval kvalifikatsioonis!"

"Kimi sattus liiklusesse ning tal olid ka vist mingid probleemid rehvitemperatuuriga. Kuulsin, et ka Valtteri ringiajad olid päris kiired, seega olin üllataunud, kui nägin, et tulen boksist liidrina välja," lisas Vettel.

Räikköneni morni olekut poodiumitseremoonial kommenteerides ütles Vettel: "Ma ei ole temaga rääkinud, aga kuulsin, et ta on pigem õnnetu. Ja ma mõistan seda, sest kui asjad oleksid teistpidi läinud, oleksin ma samasugune. Aga plaan oli, et eespool olev auto tuleb esimesena boksi - ja täpselt see juhtuski. Seda poleks võinud lihtsalt ette näha, et parem lahendus olnuks täna teistpidi tegutseda."