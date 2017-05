Vettel võitis ka Monaco GP viimase vabatreeningu

Kimi Räikkönen (Ferrari) kaotas Vettelile 0,345 ning Valtteri Bottas (Mercedes) 0,435 sekundiga. Neljas oli Max Verstappen (Red Bull), viies Lewis Hamilton (Mercedes).

Kolmandal vabatreeningul läks vaja ka virtuaalse turvaauto süsteemi, sest 15. kurvis oli vedrustuse lõhkunud ja järgmises kurvis seina sõitnud Force India piloot Esteban Ocon.

Kvalifikatsioon algab Monte Carlos kell 15.

PROVISIONAL CLASSIFICATION (END OF FP3): @ScuderiaFerrari looking strong ahead of #Quali #MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/MtSOQmIeye