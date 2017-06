Vettel võib Hamiltoni rammimise eest saada lisakaristuse

Sebastian Vetteli ja Lewis Hamiltoni Aserbaidžaani GP saaga ei pruugi olla veel lõppenud. Väidetavalt pole Rahvusvahelise Autoliidu (FIA) president Jean Todt sugugi rahul, et Bakuu kohtunikud sakslast nii leebelt kohtlesid.

Neljakordne vormel-1 maailmameister, kes pärast Hamiltoni hoo maha võtmist turvaauto taga talle otsa sõitis ning siis vihaselt kõrvale keeras ja britti rammis, sai Bakuus kümnesekundilise "seisa-sõida" karistuse ning tema litsentsile kirjutati kolm karistuspunkti. Kokku on tal neid jooksva arvestuse järgi üheksa. 12 karistuspunkti 12 kuu jooksul toob endaga kaasa sõidukeelu. Esimesed kaks karistuspunkti korjas Vettel endale mullu 10. juulil Briti GP-lt.

Väljaanne Motorsportweek.com kirjutab, et Vettel võidakse kutsuda FIA tribunali ette. Kas see juhtub, saab selgeks ilmselt enne järgmisel nädalavahetusel toimuvat Austria GP-d. Tribunal võib Vettelile määrata rahatrahvi, sõidukeelu ja/või muid karistusi.

Vettel on Todti varemgi välja vihastanud. Eelmise aasta Mehhiko GP-l vihastas Vettel FIA võistlusdirektori Charlie Whitingu peale, käskides tal korduvalt põrgu kerida (sakslane kasutas f-tähega väljendit). Vettel pidi kirjutama ametliku vabanduse ning Todt säästis teda tribunalist. Ometi hoiatas prantslane, et kui midagi sellist kordub, on järgmisel korral tagajärjed kurvemad.

On sahistatud, et kohtunikud kaalusid Bakuus isegi Vetteli diskvalifitseerimist, kuid ei teinud seda tiitliheitluses põnevuse säilimise huvides. Tagantjärele hinnates oleks see hoopis Hamiltoni Vetteliga võrdsetele punktidele aidanud, sest britt langes kaelatoe vahetamiseks ette võetud boksipeatuse tõttu viiendaks.