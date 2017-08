Vettel siirdub Ferrarist Mercedesesse? Hamilton ei usu: ta ei tahaks mu tiimikaaslane olla

Mercedese vormel-1 meeskonna esipiloot Lewis Hamilton ei taha uskuda kuuldusi, mis toovad Sebastian Vetteli uueks hooajaks inglase tiimikaaslaseks.

Kuulujuttude aluseks on kaks tõsiasja: esiteks pole Ferrari veel kinnitanud, et Vettel uuel hooajal nende ridades jätkab; teiseks pole Mercedes veel teada andnud, kas nad on praeguse teise sõitja Valtteri Bottasega lepingut pikendanud. Lihtsa arvutustehte teinud fänne, kes loodavad Vettelit Mercedeses näha, on palju.

Hamiltoni sõnul sellist asja aga ei juhtu. "Ma arvan, et see on väga ebatõenäoline. Ma ei usu, et ta tahab minu tiimikaaslane olla."

Inglase sõnul ei oleks temal aga probleemi ükskõik kellega boksi jagada. "Parimate sõitjate vastu võistlemine on alati hea. Sebastian ei oleks aga siin sellises positsioonis, nagu ta praegu Ferraris on. Meie võistkond töötab praegu suurepäraselt ning ma ei näe põhjust, miks me ei peaks Bottasega jätkama."