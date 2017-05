Vettel, Räikkönen ja Verstappen süüdistasid oma hädades Bottast

Verstappen ja Räikkönen nimetasid Bottase süüdlaseks esimese ringi avariis. Nimetatud mehed möödusid Bottasest stardisirgel, kuid esimeses kurvis müksas Mercedese piloot kaasmaalase paremat tagumist ratast, saates Räikköneni kontakti Verstappeniga.

"Mul oli hea start, aga tal õnnestus mind sirgel blokeerida ja esimeses kurvis kuidagi mu ratast puudutada. Kui sulle tagant sisse sõidetake, ei saa sa just palju teha, seega ma ei saanud Maxile otsasõitu vältida," rääkis Räikkönen.

Verstappeni versioon juhtunust: "Üritasin väliskurvist mööduda ning kui Valtteri poleks Kimit puudutanud, oleks kõigil ruumi olnud, aga kahjuks ta tegi seda. Kimi ei suutnud autot kontrollida ja rammis mind."

Bottas omakorda süüdistas Vettelit: "Sain stardist hästi minema ja jälitasin esimesi mehi. Aga mul polnud selles olukorras kuhugi minna. Üritasin alguses vasakult, aga seal polnud ruumi, seejärel proovisin sisemist rada, kus alguses oli väike ruum, aga Sebastian pani selle kinni, nii et ma jäin tema taha kinni. Läksin esimesse kurvi seestpoolt ja loomulikult üritati minust väliskurvis mööduda. Kiskus tihedaks ja ma põrkasin Kimiga kokku. Kahju, et kuttidega pärast nii läks, aga võidusõidus tuleb teinekord kontakte ette."

Vettel omakorda kirus hiljem Bottase taga sõitmisega kaotsi läinud väärtuslikku aega, mis lubas boksipeatuse teinud Hamiltonil sakslasele järele jõuda ja hiljem mööduda. "Valtteri... Ma püüdsin ta kinni ja teadsin, et teda ei võeta boksi. Ta vingerdas oma rehvidega kõvasti ning nad kasutasid teda minu blokeerimiseks. Esimesel möödumiskatsel õnnestus tal pääseda, teist korda tegin pette ja üllatasin teda, samal ajal ise rattaga murule sõites. Oleksin peaaegu auto tagaosa kaotanud, sest mul oli DRS lahti. Pidin tegema rooliga päris agressiivse liigutuse."

Brilliant move from Vettel to overtake Bottas, after that dummy move 👏 #SpanishGP @ShellMotorsport pic.twitter.com/goWrCLfGNm

— C-Store News (@CStoreNews_) May 14, 2017