Vettel näitas Ungari GP viimasel vabatreeningul kiireimat aega

Vettel võidutses vabatreeningul ajaga 1.16,170. Talle järgnesid soomlased Valtteri Bottas (+0,059) ja Kimi Räikkönen (+0,203).

Nii Bottas kui ka tema meeskonnakaaslane Lewis Hamilton eksisid vabatreeningul, kui mõlemad mehed tegid raja teises sektoris pirueti, mis läks neile aega maksma.

Hamilton sai kirja neljanda aja (+0,579). Esikuuikusse mahtusid veel Daniel Ricciardo ja Max Verstappen (mõlemad Red Bull).

Ungari GP kvalifikatsioon algab täna kell 16.00.

