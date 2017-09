Vettel loodab Malaisias turvaauto abile

Malaisia F1 etapi eilsel treeningul kiireima aja välja sõitnud, kuid tänases kvalifikatsioonis mootorirpobleemide tõttu viimaseks jäänud Sebastian Vettel loodab vaatamata kehvale stardipositsioonile põhisõidus kõrgesse mängu sekkuda.

"Kunagi ei tea, milliseks sõit võib kujuneda. Turvaauto võib mind mängu tagasi tuua või mingi muu sündmus," jäi Vettel pettumuse valmistanud eelsõidu järel optimistlikuks.

"Ma ei saa öelda, mis kohta ma homme sõitma lähen. Võtan eesmärgiks maksimumi, mida annab jahtida. Sõit ei alga viiekümnendalt ringilt, vaid esimeselt, seega keskendun sellele, et teha alustuseks väga hea esimene ring."

Vettel masina mootor hakkas tõrkuma kolmandal vabatreeningul ning kuigi ajasõiduks suudeti jõuallikas välja vahetada, ütles see kvalifikatsiooni eel ikkagi üles. Esikoha saavutas täna MM-sarja üldliider Lewis Hamilton, kes edestab Vettelit juba 28 punktiga.

"MM-sarja punktidele ei mõtle ma hetkel üldse. Esmatähtis on homne sõit ja pole saladus, et meil on väga kiire masin. Eks näis, mis homme saab," lisas sakslane.