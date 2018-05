Vettel kiitis Räikköneni kiirust: seis on ülimalt tasavägine

Ferrari vormelimeeskonna sõitja Sebastian Vettel astus oma tiimikaaslase Kimi Räikköneni kaitseks välja ning ütles, et soomlane on olnud temaga tänavusel hooajal täiesti samal tasemel.

Kui Vettel on alates 2015. aastast Ferraris võitnud kümme etappi, siis Räikkönen pole pärast Ferrariga taasliitumist 2014. aastal veel etapivõiduni jõudnud. Tänavust hooaega on aga soomlane alustanud hästi ning hoiab MM-sarjas Lewis Hamiltoni ja Vetteli järel kolmandat kohta.

Kui Autosport uuris Vettelilt, kas ta on märganud tänavu Räikköneni sõidus uut taset, vastas sakslane: "Üks asi on vaadata tulemusi, sügavamalt vaadates on aga hoopis teine asi."

"Sel aastal on olnud ülimalt tasavägine. Kui aus olla, siis olen enamusel kordadel reedel arvanud, et ta on minust paremas seisus. Olen masina mõistmisel ja tunnetamisel tihti hädas olnud. Tean teda (Räikköneni), tema tugevusi, ta on väga talendikas sõitja ja suudab probleeme vältida," lisas Vettel.

Eelmiste hooaega kohta ütles Vettel, et Räikkönenil oli siis palju ebaõnne ning soomlane oli tegelikult märksa parem kui tulemused näitavad.