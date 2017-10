Vettel kiidab Räikköneni: parim kaaslane, kes mul on kunagi olnud

Sebastian Vettel ja Kimi Räikkönen. Foto: Pavel Golovkin, AP

Neljakordne vormel-1 sarja maailmameister Sebastian Vettel kiitis soomlasest tiimikaaslast Kimi Räikköneni ning tunnistas, et tegemist on parima kaaslasega, kellega tal on tulnud kunagi koostööd teha.