Vettel kihutas Monzas viimasel treeningul välja kiireima ringiaja

Neljakordsele maailmameistrile järgnes MM-sarja üldliider Lewis Hamilton (Mercedes), kes kaotas kõigest 0,081 sekundiga. Kolmas oli Vetteli tiimikaaslane Kimi Räikkönen (+0,173) ja neljas teine Mercedese sõitja, Valtteri Bottas (+0,683).

Järgnesid Max Verstappen (Red Bull), Kevin Magnussen (Haas), Esteban Ocon (Force India) ja Daniel Ricciardo (Red Bull), kes alustab mootori vahetamise tõttu homset sõitu stardirivi lõpust.

