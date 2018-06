Vettel: Kanada GP oli igav? Oodake, kuni jalgpalli MM algab!

Eilne vormel-1 Kanada GP osutus oluliselt sündmustevaesemaks kui varasemad etapid Montreali tänavaringrajal. Paljude arvates oli see lausa igav. Võitjal Sebastian Vettelil oli neile oma sõnum.

"Ma ei mõista, kuidas inimesed saavad nii lühinägelikud olla. Meil on seitse sõitu peetud. Ma arvan, et mõned on olnud fenomenaalsed, mõned igavamad. Järgmisel nädalal algab jalgpalli MM ning ma võin teile lubada, et paljud mängud ei ole eriti huvitavad, aga inimesed ikkagi vaatavad neid. Samas kui osad mängud on kindlasti imelised," rääkis sakslane.

"Sellest pole mõtet isegi kirjutada. Säästke end sellest!" soovitas Vettel ajakirjanikele. "Kirjutage millestki muust. Me teeme autodes oma tööd ning kui me saame võidu sõita, siis loomulikult me teeme seda. Ja kui me saame võidusõidust hoiduda, püsida esimesena püüdmatus kauguses ning mitte lasta endast mööda sõita, siis teeme ka seda. Mõned sõidud lihtsalt on huvitavamad kui teised."