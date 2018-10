Vettel: kahjuks me teeme Mercedesel võitmise väga lihtsaks

Vettel ja Ferrari saavutasid viimase etapivõidu augustikuus Belgias, pärast seda on Lewis Hamilton võitnud neli Grand Prix`d järjest ja kasvatanud MM-sarja eduseisu juba 67-punktiliseks.

"Ma arvan, et mul on veel võimalus MM-tiitli eest võidelda. Paraku oleme viimastel etappidel teinud Mercedesel võitmise väga lihtsaks. Peame oma asjad üle vaatama, sest meeskonnal on tohutu potentsiaal, ent viimased sõidud on olnud väga rasked," sõnas Vettel, vahendab F1Today.

Vaatamata keerulisele seisule pole sakslane veel alla andnud. "Meeskonna sisekliima on väga hea ja kõik on väga motiveeritud. Meie asi on nüüd näidata, et me oleme tugevamad kui viimased sõidud on näidanud," lisas Vettel.