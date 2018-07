Vettel ja Ricciardo näitasid vabatreeningutel parimat minekut

Esimesel vabatreeningul järgnesid Ricciardole Vettel, Max Verstappen, Kimi Räikkönen, Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas.

Teisel vabatreeningul järgnesid Vettelile aga Verstappen, Ricciardo, Räikkönen, Hamilton ja Bottas.

Nii on Mercedese piloodid Hamilton ja Bottas seni jäänud Ferrari ja Red Bulli meestele alla.

FP2 CLASSIFICATION (90/90 MINS): Vettel on top after day one, Mercedes with work to do #HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/z9VlLJ7go7

CLASSIFICATION (END OF FP1)



Daniel Ricciardo takes the top spot in the opening session



Red Bull and Ferrari leading the Mercedes pair so far...#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/NBJuaEDEmp