Vettel igatseb Michael Schumacherit: ta aitaks mul Hamiltoni alistada

"Kui ta (Michael Schumacher) oleks terve, küsiksin temalt mitmes asjas nõu," sõnas neljal korral maailmameistriks kroonitud Vettel Sports Bild`ile. "Mitte otseselt selle kohta, kuidas sõita, vaid kõige muu osas, mis jääb võidukihutamisel kaadrite taha. Tal on Ferrari päevilt väga suured kogemused."

"Ma tõesti tunnen Michaelist puudust. Mitte vaid tema hindamatute kogemuste pärast, vaid ka seetõttu, et ta on märksa suurepärasem ja sümpaatsem kui inimesed suudavad ette kujutada," lisas Vettel, kes kaotab kuus etappi enne hooaja lõppu liider Hamiltonile 40 punktiga.

Schumacher taastub hetkel raskest peatraumast, mille ta sai 2013. aasta detsembri lõpus, kui kukkus mäesuusatades peaga vastu kaljut.

Schumacheri perekond on viimastel aastatel andnud vormelikuulsuse tervisliku seisundi kohta väga vähe informatsiooni. Teada on vaid, et Schumacher saab taastusravi Šveitsis Genfi järve ääres asuvas luksusvillas, kus tema eest hoolitseb ööpäevaringselt paarikümneliikmeline meditsiinitöötajate meeskond.