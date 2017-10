Vettel: Ferrari vajab püsivaid lahendusi

Ferrari vormel-1 meeskonna piloot Sebastian Vettel avaldas Austini etapi eel, et meeskond peab leidma püsivad lahendused probleemidele, mis on tiimi viimasel ajal vaevanud.

Vetteli ning tema tiimikaaslase Kimi Räikköneni vormelitel oli mootoritega probleeme Malaisia etapil. Vettel pidi tehniliste probleemide tõttu katkestama ka Jaapanis ehk ta on viimasest kolmest etapist kahel jäänud tee äärde.

Vettel tunnistas, et viimase aja tehnilised probleemid ei ole seotud uute arendustega. “Ma arvan, et see ei ole nii. Juhtunud probleemidele on olemas kindlad põhjused,“ sõnas ta.

“On asju, mida peame meeskonnana paremini tegema. Peame teatud asju omalt poolt paremini juhtima,“ lisas ta.

Neli etappi enne hooaja lõppu on MM-sarja liidriks Lewis Hamilton 306 punktiga. Vettel on 247ga teine ning Valtteri Bottas 234ga kolmas.