Vettel: Charles Leclerc on sel aastal tiitlipretendent

Ferrari 2019. aasta mudeli esitlusel teatas uus tiimiboss Mattia Binotto, et Vettelit koheldakse vähemalt hooaja algusfaasis meeskonna esisõitjana. Vetteli sõnul ei tähenda see aga, et ta 2017. aasta F2-sarja meistrit, eelmisel aastal Sauberi rooli keeranud noormeest alahindaks.

Küsimusele, kas ta peab Leclerci ohustajaks MM-tiitli jahtimisel, vastsas Vettel: "Loomulikult. Täieõiguslik rivaal. Ta sai selle koha põhjusega. Ma pean teda väga tõsise konkurendina võtma."

"Tiimikaaslasega on sul alati tihe rivaliteet. Prioriteediga esisõitja peab üritama meeskonda edasi viia. Ilmselgelt olen ma temaga võrreldes siin kauem olnud. Temal on alguses teised asjad laual. Aga ta on tore poiss. Positiivses mõttes, jätke ta rahule, las ta teeb oma tööd. Olen kindel, et ta on piisavalt kiire ja paneb mind pinge alla, seega eks me näeme, kuidas minema hakkab," lisas Vettel.

Sakslane, kes nautis viimased neli aastat Ferraris Kimi Räikköneni seltskonda, loodab, et tal on sama hea klapp ka Monaco võidusõitjaga. "Ma ei tunne teda veel kui tiimikaaslast. Kõik on erinevad. Mina tavaliselt probleeme ei algata ning ma ei usu, et ka Charles seda tegema hakkaks," jätkas Vettel.

"Ma tegelikult lausa ootan seda. See on tema jaoks väga huvitav, sõita oma unistuste autoga. Ma saan sellest aru. Ma olen küll kauem asjas sees olnud, aga tunnen ikka veel sama."

Barcelonas toimuvad sel nädalal F1 ametlikud testisõidud. Leclerc juhib hetkel teise päeva ringiaegade edetabelit. Punased lipud tõi täna testipäevale prantslane Pierre Gasly, kes oma Red Bulli üle juhitavuse kaotas ja sellega rajapiirdesse sõitis.