Verstappen viskas Red Bulli mootori üle nalja

Red Bulli F1 tiimi sõitja Max Verstappen, kes pidi teist etappi järjest mootoriprobleemide tõttu katkestama, suutis keerulises olukorras nalja visata.

"Meeskond tahab, et ma annaks endast parima ja mina ootan Red Bullilt sama, samuti oma vormeli mootorilt. Olukord on keeruline," sõnas Verstappen Bakuu etapi järel, vahendab Motorsport.

Kui hollandlaselt küsiti, kuidas ta loodab pettumusest üle saada, vastas Verstappen naljatades: “Kolmapäeval olen simulaatoril, seal ei saa vähemalt mootor katki minna."

Hooaega hästi alustanud ja teisel etapil Hiinas poodiumile pääsenud Verstappen on tänaseks langenud MM-sarjas kuuendaks ning vahe tiimikaaslase Daniel Ricciardoga on kasvanud juba 47-punktiliseks. Üldliider on Sebastian Vettel, kes edestab Lewis Hamiltoni 14 punktiga (Üldseis).