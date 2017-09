Verstappen: Vettel pole avarii eest siiani vabandanud

Pühapäeval vormel-1 sarja Singapuri GP stardisirgel kahe Ferrari vahele lõksu jäänud ning avarii tõttu katkestanud Max Verstappen (Red Bull) tunnistas, et kokkupõrke põhjustanud Sebastian Vettel pole tema ees siiani vabandanud.

Noore hollandlase sõnul oli avariis süüdi just Vettel, kes liidrikohalt talle ette keeras.

"Ta ei ole siiani vabandanud. Ta ütles ainult midagi sellist, et "kahju, et asjad nii läksid", aga "mis juhtus, see juhtus"," rääkis Verstappen Autospordile.

Verstappen imestas, et Vettel tiitliheitluse situatsioonis üldse nii riskantselt käitus. "Ta võitleb MM-tiitli eest. Sellises olukorras ei ole vaja riskida, kui tead, et Hamilton niikuinii viiendalt kohalt alustab. Ma ei suuda aru saada, kuidas ta niimoodi käitus."