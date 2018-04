Verstappen vastas esimest korda Hamiltoni ropule märkusele

Vormel-1 Bahreini GP poodiumitseremoonia eel võis kuulda, kuidas Lewis Hamilton teleekraanilt Max Verstappeni skandaalset möödasõitu vaadates viimast "t***peaks" sõimab.

Hamilton nimetas temast teise ringi esimeses kurvis agressiivselt möödunud Verstappeni manöövrit lugupidamatuks, kuid otse-eetrisse jäänud vihapurset tal kommenteerida ei lastud, sest vastavasisulisele küsimusele segas pressikonverentsil vahele briti kaitseks välja astunud Sebastian Vettel.

Praeguseks on juhtunut kommenteerinud ka Verstappen. "Lewis oli just autost välja tulnud ning veel adrenaliini täis," oli hollandlane mõistev. "Ma olin tal väga tihedalt kannul ning nägin võimalust möödasõiduks, seega otsustasin selle ära kasutada," ütles ta. "Meie auto oli suurepärane. Ma ei jää ju sellises olukorras tema selja taha. Teadsin, et meil on võimalus Mercedesega võidu sõita."

Paraku kumbki Red Bullidest pühapäeval ruudulippu ei näinud. Verstappen lõhkus Hamiltonist möödudes rehvi, sai selle ära vahetatud ja edasi sõita, kuid pidi elektrisüsteemi rikke tõttu peagi ikkagi katkestama. Daniel Ricciardo sõidu lõpetas käigukastiprobleem.

Verstappeni möödumine Hamiltonist: