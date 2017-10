Verstappen vabandas: ma ei tahtnud kedagi solvata

20-aastane hollandlasest vormelipiloot Max Verstappen vabandas sotsiaalmeedias F1 USA GP järel antud kommentaaride pärast.

Verstappenit ajas vihale kohtunike määratud viiesekundiline ajakaristus, mille Red Bulli piloot sai viimasel ringil Kimi Räikkönenist möödumise eest (neli ratast käisid rajalt väljas - toim). Verstappen valmistus juba poodiumitseremooniaks, kuni ooteruumi astus soomlane, mis tähendas, et viimane tõsteti kohtunike otsusega tagasi kolmandaks.

"Mu kommentaarid tulid hetkeemotsiooni ajel. Ma tean, et sõnad, mida kasutasin, olid kohatud. Need polnud suunatud ühegi konkreetse inimese pihta," kirjutas Verstappen Instagramis. "Kindlasti ei tahtnud ma kedagi solvata. Loodan, et me saame edasi minna ja selle nädala võidusõitu nautida."

Verstappen sõimas Austini etapi järel intervjuudes korduvalt ühte kohtunikest "idioodiks". Arvatakse, et mees pidas silmas austraallasest õigusemõistjat Garry Connellyt, kes on Verstappeni osas varemgi vastuolulisi otsuseid langetanud.

F1 võistlusdirektor Charlie Whiting ütles Mehhiko GP eel reporteritele, et Verstappen võiks oma väljaütlemiste pärast vabandada, nagu seda tegi eelmisel aastal teda raadio teel pikalt saatnud Sebastian Vettel.