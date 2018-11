Verstappen Oconi tõukamisest: see oleks võinud lõppeda palju hullemini

Tüli sai alguse Brasiilia etapil, kui esikohal sõitnud Max Verstappen põrkas kokku Esteban Oconiga, kes püüdis hollandlaselt ringi tagasi võtta. Verstappen kaotas avarii tagajärjel esikoha ning lõpetas Hamiltoni järel Brasiilia GP teisena.

Pärast sõitu läks Verstappen Oconiga vaidlema ning tõukas teda vaidluse käigus mitmel korral. Oma käitumise eest määrati 21-aastasele hollandlasele kaks päeva ühiskondlikult kasulikku tööd.

Sel nädalavahetusel toimuva Abu Dhabi etapi eel küsiti Verstappenilt, kas ta kahetseb oma käitumist. "Ei kahetse, sest lootsin, et Ocon vabandab, kuid ta reageeris teistmoodi," vastas Verstappen. "Me oleme kõik sõidu ajal väga emotsionaalsed. Kui arvestada, et see läks mulle etapivõidu maksma, käitusin isegi rahulikult. See kõik oleks võinud lõppeda palju hullemini."

"Mida te minult ootasite?" sõnas Verstappen ajakirjanikele. "Surun ta kätt ja tänan teda, et sain võidu asemel teise kohe? Ma arvan, et käitusin täiesti normaalselt."

"Ocon ütles mulle midagi, mis mind selgelt närvi ajas, aga enam pole sellel tähtsust," lisas Verstappen tüli kohta.