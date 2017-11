Verstappen: Hamilton istub juba kolmas aasta sarja kiireimas vormelis

Viimasest neljast vormel-1 etapist kaks võitnud Max Verstappen (Red Bull) loodab uuel aastal värskele maailmameistrile Lewis Hamiltonile (Mercedes) tõsisema lahingu anda.

"Ta (Hamilton) on istunud kolm viimast aastat sarja kõige kiiremas masinas. See on teda palju aidanud, aga ma ei taha Lewise saavutustele varju heita, sest ta on tõesti andekas sõitja," rääkis Verstappen väljaandele The Drive. "Loodetavasti on meil järgmisel hooajal sama hea masin ja me suudame rohkem konkurentsi pakkuda."

Red Bulli sõitja arvates läheb Hamiltonil uuel aastal MM-tiitli kaitsmine keerulisemaks, sest ta peab mugavustsoonist välja tulema.

"Kui sa oled võitnud juba neli maailmameistritiitlit, siis sinu teravus paramatult kaob. Sa ei ole enam harjunud igal etapil võidu või poodiumikoha eest heitlema, mida mina olen kolmel aastal teinud. Ma pole kordagi tema (Hamiltoni) seisus olnud, aga ma loodan sinna jõuda," lisas 20-aastane Verstappen.