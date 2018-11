Verstappen avariist Oconiga: ta irvitas mulle ja ütles, et oli kiirem mees rajal

Verstappen läks pärast võistlust Oconi tõukama ning tunnistas nüüd, et oma tegu ta ei kahtse.

“Hiljem on asjadest alati lihtne rääkida. Tahtsin talle lihtsalt silma vaadata ning küsida, kuidas sai selline asi üldse juhtuda,“ rääkis Verstappen Hollandi telekanalile Ziggo Sport. “Ta ütles mulle koheselt, et oli minust kiirem. Lisaks oli tal samal ajal irve näol.“

“Loomulikult proovsin olla enda tiimiliikmetega positiivne, kuid teine koht ei tundunud õiglasena. Lõpuks sain veel selle inimesega (Oconiga) kokku ja ta isegi ei vabandanud. Ta käitus hoopis vastupidiselt,“ lisas hollandlane.

Lap 44/71: Verstappen leads the #BrazilGP and then... pic.twitter.com/Bc0DRmYABH