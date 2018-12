Verstappen: Alonso, Vettel, Ricciardo ja mina oleksime kõik vabalt Mercedesega maailmameistriks tulnud

Kaspar Ruus RUS

Max Verstappen Foto: XPB Images/Press Association Images/Scanpix

Red Bulli vormel-1 meeskonna sõitja Max Verstappen vihjas, et Mercedese võimas masin on Lewis Hamiltoni edu valemiks.