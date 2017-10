Venemaa parim vormelipiloot heideti Red Bulli poolt üle parda

Venelasest vormel-1 piloot Daniil Kvjat peab hooaja lõpus toimuvaid etappe kõrvalt vaatama ning suure tõenäosusega ei saa teda võistlemas näha ka järgmisel hooajal.

Mullu Hiina etapil 3. koha saavutanud, kuid Venemaa etapi järel Red Bulli tiimis oma koha Max Verstappenile kaotanud ja seejärel sõsartiimi Toro Rossosse langenud Kvjat peab nüüd taanduma ka Toro Rossost.

Toro Rosso tiimi boss Franz Tost rääkis Mehhiko vormel-1 etapil ajakirjanikele, et tänavuse hooaja lõpus esindavad tiimi Red Bulli süsteemi kuuluvad Pierre Gasly ning Brendon Hartley. Samad mehed sõidavad arvatavasti meeskonnas ka järgmisel hooajal.

“Ta ei kuulu enam Red Bulli süsteemi. Seega võib ta teha, mida parasjagu ise tahab,“ sõnas Tost Kvjati kohta. “Ta ei ole enam Red Bulli ega Toro Rosso liige.“

Tosti sõnul saavad Gasly ja Hartley oma võimaluse tõenäoliselt ka järgmisel hooajal. “Nad on mõlemad Red Bulli sõitjad. Mõlemad on väga andekad sõitjad. Tahame neid sel hooajal veel testida, kuna on väga tõenäoline, et nad moodustavad järgmisel hooajal meie tiimi sõitjate koosseisu.“