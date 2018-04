Venelased ei ole vormel-1 sarja skandaalse otsusega rahul: meie naised on kõige ilusamad ja näitame seda ka edaspidi

Vihmavarjutüdruk tööhoos. Foto: Petr Josek, Reuters/Scanpix

Käimasoleva vormel-1 hooaja eel puhkes paras torm, kui järsku selgus, et edaspidi ei ole võistlustel enam nö vihmavarjutüdrukuid vaja. Sarja korraldajad põhjendasid otsust, et ajaga tuleb kaasas käia ja naiste sellisel kujul eksponeerimine on vale. Venelased sellega aga ei nõustu ja Sotši vormel-1 etapil võivad vihmavarjutüdrukud tagasi olla.