Venelane pidi F1 sarja avaetapi katkestama eriti veidral põhjusel

Williamsi F1 meeskonna sõitja Sergei Sirotkin pidi hooaja avaetapil Melbourne`is katkestama, sest tema masina tagumised pidurid kuumenesid sinna lennanud plastikkoti tõttu üle.

Viimaselt kohalt alustanud venelane sai enne omapärast intsidenti sõita vaid kolm ringi.

"Te ei usu, mis juhtus - rajale lennanud plastikust võileivakott jäi mu masina tagumistesse piduritesse kinni. See juhtus kolmandal või neljandal ringil ning pidurid kuumesid selle tagajärjel üle ning lõpetasid töötamise," rääkis Sirotkin pärast võistlust.

"Õnneks ei juhtunud avariid ja masin on ühes tükis. Aga pidurid kadusid täielikult ära ja sellega oli minu päev lõppenud," lisas venelane.

Williamsi tehnikajuht Paddy Lowe ütles omalt poolt, et arvatavasti oli see tõesti plastikkott, mille ülessulanud tükke nad pidurite juurest avastasid. "Hetkel on see veel teooria, millel pole kinnitust. Aga tundub, et nii see tõesti oli."