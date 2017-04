Vandoorne sai jõuallika karistuse, Alonso on šokeeritud

McLareni meeskonna vormelisõitja Fernando Alonso ei suuda uskuda, et tema tiimikaaslane Stoffel Vandoorne pidi tänavu juba viies kord masina jõuallikat vahetama ning on sunnitud Sotši etapi stardirivis loovutama 15 kohta.

Reeglite järgi võib igal vormelil hooaja jooksul vahetada kuni neli jõuallikat. Kuna Vandoorne`i masinal oli juba varem nii Honda turbo kui MGU neljal korral vahetusse läinud, määratigi talle tänavu esimese vormelisõitjana jõuallika karistus.

"See on uskumatu, et jõuallika karistus tuleb juba neljandal etapil. Ta (Vandoorne) on suurepärane sõitja ja suurepärane talent, mul on temast siiralt kahju. Loodetavasti tema ja minu õnn pöördub varsti," kommenteeris Alonso, kes pole tänavu ühelgi etapil veel finišisse jõudnud.