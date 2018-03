Valtteri Bottase sponsor vihjas soomlase tiimivahetusele

Soome üks rikkamaid inimesi, Antti Aarnio-Wihuri vihjas, et vormelisõitja Valtteri Bottas võib uuel hooajal tõusta Kimi Räikköneni mantlipärijaks Ferraris.

"Ma arvan, et Räikköneni aeg hakkab lõppema," sõnas Bottast sponsoreeriv Aarnio-Wihuri Soome meediale, kirjutab F1Today. "Eelmisel aastal nägime, et ta (Räikkönen) muutus ebastabiilseks. Tõenäeoliselt hakkab tema huvi kustuma."

"Valtteri üleminek Ferrarisse on täiesti võimalik. Samas unistab iga F1 piloot, et kord oma karjääri jooksul sõidab ta just Ferrari eest," lisas Aarnio-Wihuri, kes toetab läbi oma firma Wihuri Groupi Mercedese meeskonda. Kõige tõenäolisemalt jätkab tema sõnul aga Bottas siiski Mercedeses.

Bottas alustas tänavust hooaega kahvatult, kui tegi Melbourne`i kvalifikatsioonis avarii ja lõpetas põhisõidu alles kaheksandana. Räikkönen, kelle leping Ferrariga lõppeb tänavuse hooajaga, oli seevastu edukas, saades kvalifikatsioonis teise ja põhivõistlusel kolmanda koha.

F1 hooaeg jätkub 8. aprillil sõidetava Bahreini etapiga.