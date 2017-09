Valtteri Bottas võrdles Malaisias sõitmist kerge leilivõtmisega

Sel pühapäeval sõidetakse vormel-1 sarjas Malaisia GP-d, mida tulevast aastast enam kalendris pole.

Kolmekordne maailmameister Lewis Hamilton nimetab etappi üheks füüsilisemaks kogu F1 karussellis. "Kurb on mõelda, et see on siin viimane sõit, sest see on füüsilise väljakutse poolest niivõrd eepiline grand prix," lausus Hamilton pressikonverentsil.

"See on autole ja tiimile kõige suurem väljakutse, seega meilt võetakse ära üks raskemaid, kui mitte kõige raskem etapp hooajal, mida on keeruline asendada."

Kokpiti temperatuurid ulatuvad Malaisias tihti 50 kraadini ning piloodid kaotavad higistades 90-minutilise sõidu jooksul kolm liitrit vedelikku ehk viis protsenti kogu oma kehakaalust. Vormelid on küll varustatud joogisüsteemidega, kuid kui see mingil põhjusel tõrkuma peaks, on sõitjal jama kaelas.

"Malaisias sõitmine on kui kerge saun. Meil on niigi kogu varustus seljas - lisaks kiiver - ja auto on samuti kuum. Iste iseenesest on juba soe ning meid ümbritseb kokpit koos elektroonikaga. Seal läheb väga kuumaks," märkis teine Mercedese piloot Valtteri Bottas.

1999. aastal F1 kalendrisse võetud Sepangi ringrada on üks esimesi Hermann Tilke disainitud uuema generatsiooni radadest. Järgmisel aastal on siiski kalendris 21 etappi, sest tagasi võetakse Prantsuse ja Saksamaa Grand Prix'd.

Esimene vabatreening sõidetakse Malaisias homme Eesti aja järgi kell 6, teine kell 10, kolmas laupäeval kell 9. Kvalifikatsioon algab kell 12 ning pühapäevane põhisõit kell 10.