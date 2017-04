Valtteri Bottas võitis viienda soomlasena kuninglikus F1-sarjas etapi!

Bottasele tõi võidu imeline start: kolmandalt kohalt rajale läinud soomlane sai juba esimese kurvi lõpuks mööda mõlemast Ferrarist - nii Sebastian Vettelist kui Kimi Räikkönenist.

Kui avaring välja jätta, kujunes võidusõit ise üsna sündmustevaeseks. Bottas tüüris selge võiduni, olgugi et sõidu lõpuosas vähendas Vettel vahe vähem kui sekundile. Räikkönen lõpetas kindlalt kolmandana ja Lewis Hamilton (Mercedes) sama kindlalt neljandana.

Enne tänast oli F1-etapi võitnud soomlastest Mika Häkkinen (20), Kimi Räikkönen (20), Keke Rosberg (5) ja Heikki Kovalainen (1). Soome päritolu sakslane Nico Rosberg teenis karjääri jooksul 23 etapivõitu. Lähedal võidule on olnud ka Mika Salo, kes pidi 1999. aasta Saksamaa GP-l meeskonnakorralduse tõttu viimasel ringil endast mööda laskma tiimikaaslase Eddie Irvine'i.

MM-sarja üldliidrina jätkab Vettel (86 p), kes edestab Hamiltoni 13, Bottast 23 ja Räikköneni 37 punktiga. Konstruktorite arvestuses kerkis tagasi liidriks Mercedes (136 p), kelle edu Ferrari ees on üks punkt.

A first ever win in #F1 👏

📻 BOT: "**** me. Quite a while eh?!? 81 races. But worth the wait!"#RussianGP 🇷🇺 pic.twitter.com/Fw4xTQ2jSv

— Formula 1 (@F1) April 30, 2017