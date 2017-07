Valtteri Bottas võitis F1 Austria GP kvalifikatsiooni, Hamilton stardib kaheksandalt kohalt

Ajasõidu viimane voor peatati enneaegselt poolteist minutit enne aja nulli jooksmist Romain Grosjeani rajale seisma jäämise tõttu ning kirja läksid ringiajad, mille piloodid jõudsid sõita kolmanda vooru alguses enne boksi naasmist.

Hamiltoni kolmanda stardikoha saab endale Kimi Räikkönen (Ferrari), neljandalt positsioonilt alustab Daniel Ricciardo (Red Bull), viiendalt Max Verstappen (Red Bull), kuuendalt Grosjean (Haas), seitsmendalt Sergio Perez (Force India), kaheksandalt Hamilton, üheksandalt Sebastien Ocon (Force India) ja kümnendalt Carlos Sainz (Toro Rosso).

Homne põhisõit algab kell 15.

Hooaja üldliidril Vettelil on punktitabelis 153 silma, Hamilton 139 punktiga teine ja Bottas 111 punktiga kolmas.

F1 Austria GP kvalifikatsioon

Lõplik paremusjärjestus: https://twitter.com/F1/status/883674508640563200

Esikümme: 1. Bottas, 2. Vettel, 3. Hamilton, 4. Räikkönen, 5. Ricciardo, 6. Verstappen, 7. Grosjean, 8. Perez, 9. Ocon, 10. Sainz.

Tegelikult tõuseb kolmandaks Räikkönen, sest Hamilton alustab käigukasti vahetuse tõttu homme kaheksandalt kohalt.

Kvalifikatsioon lõpetatakse ära! Bottas võitja, Vettel teine, Hamilton kolmas.

Teisel sektoril on rajale seisma jäänud Romain Grosjean! Kollased lipud.

Kaks minutit on aega viimast ringi alustada. Favoriidid on boksist väljas ja lähevad kõik ühe katse peale välja.

Esimeste läbimiste järel Bottas liider, Vettel teine (+0,042) ja Hamilton kolmas (+0,173).

12-minutiline kolmas voor on alanud!

Ajad pärast teist vooru. Esimese kümne ajad muidugi nullitakse. Kolmas voor kohe algamas. https://twitter.com/F1/status/883668078516678656

Kümne parema hulgas ei jätka: 11. Hülkenberg (Force India), 12. Alonso (McLaren), 13. Vandoorne (McLaren), 14. Kvjat (Toro Rosso), 15. Magnussen (Haas).

Valtteri Bottas sõidab teise sessiooni lõpus läbi aegade kiireima ringi Red Bull ringrajal - 1.04,315!

Teine sessioon on alanud. 15 minuti pärast oleme targemad, kes on need kümme, kes hakkavad parima stardikoha nimel heitlema.

Alonso kurdab, et tal pole enam autol võimu ja küsib tiimilt, kas mootor hakkab jälle üles ütlema.

10. kurvi intsident Palmeri ja Räikköneni vahel on võetud kohtunike poolt uurimise alla. Otsused tehakse peale kvalifikatsiooni.

Esimese vooru kiireim oli Hamilton, teine Räikkönen, kolmas Vettel, neljas Sainz, viies Bottas, kuues Verstappen. https://twitter.com/F1/status/883662230490927104

Esimese vooruga peavad leppima järgmised mehed: 16. Palmer (Renault), 17. Massa (Williams), 18. Stroll (Williams), 19. Ericsson (Sauber), 20. Wehrlein (Sauber). Mõlemad Williamsid seega juba mängust väljas!

Kevin Magnussen peab vedrustuse kahjustuse tõttu katkestama.

Hamilton kurdab nagu kolmanda vabatreeningu algust, et rehvid tekitavad vibratsiooni.

Romain Grosjeani masin läheb 6. kurvis käest ja korraks on kollased lipud rajal.

Esimene sessioon on alanud.