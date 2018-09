Valtteri Bottas: vajan enesekindluse nimel häid tulemusi

Bottas asub hooaja üldarvestuses neljandal kohal ja jääb oma meeskonnakaaslasest, liider Lewis Hamiltonist, maha 110 punktiga.

"Lewis Hamiltoni võita on raske," vahendas Eurosport soomlase sõnu. "Hamiltonil on käsil hea seeria. Ta on ilmselgelt võitlemas maailmameistritiitli peale, aga mina enam pole."

"Ma soovin jätkuvalt võtta sellest hooajast maksimumi. Arvan, et vähemalt kolmas koht on püütav, seega pingutan selle nimel. Olen motiveeritud ja tahan saada häid tulemusi. Tunnen, et nüüd on väga vaja positiivseid tulemusi."

"On möödunud peaaegu aasta sellest, kui viimati etapi võitsin," lisas Bottas. "Vajan enesekindluse jaoks häid tulemusi."

Üldarvestuses neljandal kohal asuv Bottas jääb Ferrari sõitjast Kimi Räikkönenist maha kolme silmaga. Järgmine etapp sõidetakse 30. septembril Venemaal.